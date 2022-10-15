İran'da bir hapishanede yangın çıktı Güncel Haberler İran'ın başkenti Tahran'daki Evin Hapishanesi'nde yangın çıktığı ve yerleşkeden silah sesleri geldiği belirtildi. İran'ın başkenti Tahran'daki Evin Hapishanesi'nde yangın çıktığı ve yerleşkeden silah sesleri geldiği belirtildi. İran'ın resmi ajansı IRNA'da yer alan habere göre, Evin Hapishanesi'nde adi suçluların bulunduğu bazı koğuşlarda tutukluların elbiselerini ateşe vermesi nedeniyle yangın çıktı. Tutuklularla gardiyanlar arasında çatışma ve arbede yaşandığı, daha sonra sona erdiği ifade edilirken yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği cezaevinde kontrolün sağlandığı aktarıldı. Sosyal medyada, siyasi tutuklularıyla öne çıkan hapishanedeki yangın görüntüleri yer alırken silah seslerinin de duyulduğu görüntüler paylaşıldı. Kaynak: AA / Güncel Tahran İran Güncel Haberler

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