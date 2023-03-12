İran'da bir binadaki patlamada 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İran'ın Tebriz kentindeki bir binada meydana gelen patlama nedeniyle 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İran'ın Tebriz kentindeki bir binada meydana gelen patlama nedeniyle 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) konuşan, Doğu Azerbaycan İlk Yardım Kurumu Sözcüsü Vahid Şadi, Tebriz'in Manzariye bölgesindeki bir binada yaşanan patlamayla ilgili bilgi verdi.

Şadi, "Tebriz'de Manzariye bölgesindeki patlama nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı." dedi.

Patlamanın civarda birçok evde hasara neden olduğunu aktaran Şadi, patlamanın oluşturduğu göçükte arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

İranlı yetkili, patlamaya neyin sebebiyet verdiğine dair incelemelerin sürdüğünü kaydetti.