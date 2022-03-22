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İran'da bir asker 4 silah arkadaşını vurarak öldürdü

AA - Ahmet Dursun - Güncel
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İran'da bir asker 4 silah arkadaşını vurarak öldürdü

İran'ın güneybatısındaki Buşehr eyaletinde Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı donanma kışlasında görevli bir asker, henüz bilinmeyen bir nedenle dört silah arkadaşını vurdu.

İran'ın güneybatısındaki Buşehr eyaletinde Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı donanma kışlasında görevli bir asker, henüz bilinmeyen bir nedenle dört silah arkadaşını vurdu.

İran Öğrenci Haber Ajansına (ISNA) göre, olay dün Buşehr eyaletindeki Deylem kentinde yer alan Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetlerine bağlı İkinci Bölge Komutanlığında yaşandı.

Donanma kışlasında görev yapan bir asker, dört silah arkadaşını ateş açarak öldürdü.

Silahlı Kuvvetler Yargı Kurumundan yapılan açıklamada ise, cinayetin ardından görev yaptığı kışlayı terk eden katil zanlısının kaçarken yerel halktan bir kişiyi rehin aldığı ve bu sayede kaçmayı başardığı ifade edildi.

Zanlının daha sonra bölgede yapılan geniş çaplı ve hava destekli operasyon sonucunda yakalanarak tutuklandığı aktarıldı.

Açıklamada, zanlının silah arkadaşlarını neden öldürdüğünün henüz bilinmediği ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Öte yandan İran medyasında, katil zanlısının cinayetleri izne çıkmasına izin verilmediği için işlediğine dair iddialar yer aldı.

AA / Ahmet Dursun - Güncel

Devrim Muhafızları, Asker, Silah, İran, Güncel, Haberler

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