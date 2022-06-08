İran'da binlerce emekli maaş zammı talebiyle gösteri düzenledi - Haberler

İran'da binlerce emekli maaş zammı talebiyle gösteri düzenledi İran'da binlerce emekli "maaşlarının artırılması ve sosyal haklarının iyileştirilmesi" talebiyle eylem düzenledi. İran'da binlerce emekli "maaşlarının artırılması ve sosyal haklarının iyileştirilmesi" talebiyle eylem düzenledi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre, başkent Tahran'ın yanı sıra Huzistan, Kerec, Kirmanşah, Ahvaz, Yezd ve Hurrem Abad gibi birçok kentte binlerce emekli Sosyal Güvenlik Kurumu binaları önünde toplandı. Maaşlarının ve sosyal haklarının iyileştirilmesini isteyen eylemciler, boş sofra açarak hükümeti protesto etti. Eylemciler ayrıca sık sık Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi aleyhine sloganlar attı. İran'da yoksulluk sınırının altında maaş aldıklarını söyleyen emekliler, protestolar düzenleyerek yetkililerden sorunlarını çözmelerini istiyor. AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel Sosyal Güvenlik Kurumu Tahran İran Güncel Haberler

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