Bıçaklı saldırgan 2 din adamını öldürdü - Haberler

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Bıçaklı saldırgan 2 din adamını öldürdü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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İran'ın Meşhed kentinde İmam Rıza Türbesi'nde kimliği belirsiz bir kişi tarafından gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 2 din adamı hayatını kaybetti.

İran'ın Meşhed kentinde İmam Rıza Türbesi'nde kimliği belirsiz bir kişi tarafından gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 2 din adamı hayatını kaybetti.

İmam Rıza Türbesi'nde kimliği belirsiz bir kişi tarafından 3 din adamına bıçaklı saldırı düzenlendi. İran Devlet Televizyonu, bıçaklı saldırıya uğrayan 3 din adamından ikisinin hayatını kaybettiğini duyururken, saldırganın emniyet güçlerince tutuklandığı bildirildi. Saldırganın din adamlarına neden saldırdığına ilişkin henüz net bir açıklama yapılmazken, Meşhed Emniyet Müdürlüğü tarafından saldırıya ilişkin inceleme başlatıldı.

2 EHLİ SÜNNET ALİMİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

İran'ın Gonbed-i Kavus kentinde Ramazan ayının birinci günü de 2 Ehli Sünnet alimi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Sünni Türkmen nüfusunun yaşadığı kentte teravih namazı öncesi işlenen cinayete ilişkin açıklama yapan İran emniyet güçleri, saldırıya ilişkin 1 kişinin tutuklandığını ve saldırının şahsi husumet nedeniyle gerçekleşmiş olabileceğini belirtmişti.

(Aynur Sena Çabuk/ İHA)

Bıçaklı saldırgan 2 din adamını öldürdü

Bıçaklı saldırgan 2 din adamını öldürdü

Bıçaklı saldırgan 2 din adamını öldürdü

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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