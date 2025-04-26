İran'da limanda şiddetli patlama

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İran'da Bender Abbas Limanı'nda Şiddetli Patlama: Yaralı Sayısı 115'e Yükseldi

İran'da Bender Abbas Limanı'nda Şiddetli Patlama: Yaralı Sayısı 115'e Yükseldi
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İran'ın güneyindeki Bender Abbas Limanı'nda meydana gelen şiddetli patlamada yaralananların sayısı 115'e yükseldi. Patlamanın nedeni henüz belirlenemedi.

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda henüz nedeni bilinmeyen şiddetli patlama sonucunda yaralananların sayısının 115'e yükseldiği bildirildi.

İran devlet televizyonuna konuşan Hürmüzgan Acil Durum Kurumu Sözcüsü Hüseyin Kasımi, Bender Abbas'ın Şehid Recai Şehr Limanı'ndaki patlamada yaralananların sayısının 115'e çıktığını açıkladı.

Muhtemel can kaybına ilişkin bilgi verilmedi.

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda öğle saatlerinde şiddetli patlama meydana gelmişti.

Olayın, limandaki bazı konteynerlerin patlaması nedeniyle meydana geldiği ve ilk belirlemelere göre, 47 kişinin yaralandığı, daha sonra yaralı sayısının 80'e çıktığı açıklanmıştı.

Patlamanın nedeni ise henüz bilinmiyor.

Ülke medyasına yansıyan haberlerde, patlamanın şiddetinden limandaki bir binanın hasar gördüğü ve çevredeki binaların da camlarının kırıldığı belirtilmişti.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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