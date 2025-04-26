İran'da limanda şiddetli patlama

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İran'da Bender Abbas Limanı'nda Şiddetli Patlama: 80 Yaralı

İran'da Bender Abbas Limanı'nda Şiddetli Patlama: 80 Yaralı
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İran'ın Bender Abbas Limanı'nda meydana gelen şiddetli patlama sonucu yaralı sayısı 80'e yükseldi. Patlamanın nedeninin incelendiği bildirildi.

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda henüz nedeni bilinmeyen şiddetli patlama sonucunda yaralıların sayısının 80'e yükseldiği bildirildi.

İran devlet televizyonuna konuşan Hürmüzgan Acil Durum Kurumu Sözcüsü Hüseyin Kasımi, Bender Abbas'ın Şehid Recai Şehr Limanı'ndaki patlamada yaralananların sayısının 80'e çıktığını açıkladı.

Hürmüzgan Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mehrdad Hasanzade ise limanda patlamadan sonra çıkan yangını söndürme çalışmalarının hala sürdüğünü ve patlamanın nedeninin incelendiğini aktardı.

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda öğle saatlerinde şiddetli patlama meydana gelmişti.

Olayın, limandaki bazı konteynerlerin patlaması nedeniyle meydana geldiği ve ilk belirlemelere göre, 47 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Ülke medyasına yansıyan haberlerde, patlamanın şiddetinden limandaki bir binanın hasar gördüğü ve çevredeki binaların da camlarının kırıldığı belirtilmişti.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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