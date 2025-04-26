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İran'da Bender Abbas Limanı'nda Şiddetli Patlama: 4 Ölü, 516 Yaralı

İran'da Bender Abbas Limanı'nda Şiddetli Patlama: 4 Ölü, 516 Yaralı
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İran'ın güneyindeki Bender Abbas Limanı'nda meydana gelen şiddetli patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 516 kişi yaralandı. Patlamanın nedeni henüz belirlenmedi. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlama sonucunda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 516 kişinin yaralandığı bildirildi.

İran Kızılayı Yardım ve Kurtarma Teşkilatı Başkanı Babek Mahmudi, patlamaya ilişkin İran devlet televizyonuna konuştu.

Mahmudi, Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas'ın Şehid Recai Şehr Limanı'ndaki patlamada 4 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Bölgeye ulaştığını açıklayan Mahmudi, patlamadan sonra çıkan yangının söndürülmesi için çalışmaların devam ettiğini aktardı.

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda öğle saatlerinde şiddetli patlama meydana gelmişti.

Patlamanın nedeninin henüz belirlenemediği açıklanmıştı.

Limandaki bazı konteynerlerin patlamasıyla meydana gelen olayda ilk belirlemelere göre 47 olarak açıklanan yaralı sayısının son olarak 516'ya yükseldiği duyurulmuştu.

Ülke medyasına yansıyan haberlerde, patlamanın şiddetinden limandaki bir binanın hasar gördüğü ve çevredeki binaların da camlarının kırıldığı belirtilmişti.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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