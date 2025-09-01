İran'da Bekarlık Oranı Artıyor: 45 Yaş Altı 17 Milyon Hiç Evlenmedi

İran Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Ali Rıza Rahimi, 45 yaş altındaki yaklaşık 17 milyon kişinin bekar olduğunu ve evlenme oranlarının düştüğünü açıkladı. Uzmanlar, evliliği engelleyen sebepler arasında ekonomik sorunlar ve özgüven eksikliğini belirtiyor.

İran Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Ali Rıza Rahimi, 45 yaş altı yaklaşık 17 milyon kişinin hiç evlenmediğini belirterek ülkede kesin bekarlıkta artış eğilimi gözlendiğini söyledi.

İran devlet televizyonuna konuşan Rahimi, ülkede gençler arasındaki evlilik oranlarına ilişkin bilgi verdi.

Ülke genelinde son yıllarda evlenme oranında düşüş gözlendiğini dile getiren Rahimi, "45 yaş üzeri erkeklerin yüzde 14'ü, kadınların ise yüzde 4'ü hiç evlenmedi. Bu durum kesin bekarlığın artış eğilimini göstermektedir. 45 yaş altı erkeklerde 9,5 milyon ve kadınlarda 7,5 milyon bekar var. " dedi.

Evliliği teşvik edici faaliyetler kapsamında ülke genelinde 1500 evlilik danışmanlık merkezine ruhsat verildiğini aktaran Rahimi, geçen yıl evlilik öncesi 9 bin 800 atölye çalışmasının düzenlendiğini kaydetti.

İranlı bazı uzmanlara göre, ülkede evlenmenin önündeki engeller arasında ekonomik sorunlar, özgüven eksikliği, kadınlarda feminist yaklaşımlar ve erkeklerde sorumluluktan kaçma gibi sebepler yer alıyor.

İran'ın nüfusu 2024 yılı istatistiklerine göre yaklaşık 90 milyon.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
