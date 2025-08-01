İran'da Başsavcı Bıçaklı Saldırıya Uğradı

İran'ın Kirman eyaletine bağlı Rafsancan kentinin başsavcısı, evinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralandı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına göre, Kirman Eyaleti Adalet Komisyonu Başkanı İbrahim Hamidi olaya ilişkin bilgi verdi.

Hamidi, adını açıklamadığı Rafsancan Başsavcısı'nın akşam saatlerinde evinde bıçaklı saldırıya uğradığını ve boyun ile omuz bölgesinden yaralandığını belirtti.

Savcının tedavi için hastaneye nakledildiğini aktaran İranlı yetkili, emniyet güçlerinden özel bir ekibin saldırganın kimliğini belirlemek ve yakalamak üzere görevlendirildiğini kaydetti.