İran'da başörtüsü nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada bir kişi hayatını kaybetti

İran'ın güneyindeki Kirman eyaletinde, tatile giden İran vatandaşları ile eski İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin mezarını ziyaret edenler arasında "başörtüsü" nedeniyle kavga çıktığı ve bir kişinin öldüğü iddia edildi.

İran'ın güneyindeki Kirman eyaletinde, tatile giden İran vatandaşları ile eski İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin mezarını ziyaret edenler arasında "başörtüsü" nedeniyle kavga çıktığı ve bir kişinin öldüğü iddia edildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Kirman eyaletinde bir kişiye başörtüsünü gerektiği şekilde takmadığı gerekçesiyle yapılan uyarı sonrası çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü ileri sürüldü.

Kavganın, tatile gelenler ile 3 Ocak 2020'de Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD tarafından Bağdat Uluslararası Havaalanı yakınlarına düzenlenen saldırıda öldürülen Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin mezarını ziyaret edenler arasında çıktığı aktarıldı.

Paylaşılan görüntülerde iki grup arasında taşlı, yumruklu kavga çıktığı, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu bazı tatilcilerin otobüse sığındığı, kafasına darbe alan bir kişinin ise baygınlık geçirdiği görüldü.

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre Kirman Kaymakamı Ali Babayi konuya ilişkin açıklama yaptı.

Kaymakam Babayi, "Kirman'ın Mahan ilçesinde şahsi nedenlerle çıkan kavgada birkaç kişi yaralandı. Ne yazık ki 59 yaşındaki bir kadın kalp krizi sonucu hayatını kaybetti." dedi.

Babayi, kavgaya katılanların yakalandığını belirterek, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını, kavganın nedenine ilişkin ayrıntıların daha sonra açıklanacağını söyledi.

İran'daki gösteriler ve başörtüsü zorunluluğu

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül 2022'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşat devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini, 16 Eylül'de yaşamını yitirmişti.

Emini'nin ölümü üzerine başlayan gösteriler, ülke geneline yayılarak yönetim karşıtı protestolara dönüşmüş, protestolarda yüzlerde kişi yaşamını yitirmişti. Ülkede Emini'nin ölümünü protesto eden ve zorunlu kıyafet kuralına karşı çıkan binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Söz konusu gösteriler sona ermesine rağmen İran'ın birçok bölgesinde kadınlar kamuya açık alanlar, alışveriş merkezleri, kafe, banka, okul ve sokaklarda başını örtmeyerek tepkisini sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığı ve Yargı Erki, zorunlu başörtüsü kuralına aykırı davrananlara karşı harekete geçileceğini açıklamış, sokak ve caddelerdeki kameraların başörtüsü denetimleri için kullanılacağını bildirmişti.

Ülkede kişiler arasında zaman zaman "başörtüsünü gerektiği gibi takmama" gerekçesiyle tartışmalar çıkıyor, başörtüsü kuralına uymayanlara hizmet veren işletmeler ise mühürleniyor.

İran'da, başörtüsü kurallarına aykırı şekilde davrananların bindiği araçlar kameralarla tespit edilerek araç sahibine kısa mesajla uyarıda bulunuluyor. Uyarıyı dikkat almayanların arabaları 15 gün süreyle trafikten men ediliyor. Bu süreden sonra olayın tekrarlanması durumunda araca el konulacağı belirtiliyor.