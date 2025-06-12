İran'da Balıkçı Iskelesinde Yangın: 10'dan Fazla Tekne Yanarak Zarar Gördü

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İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki Bender Abbas şehrinde bir balıkçı iskelesinde çıkan yangında 10'dan fazla tekne yandı. Yangının nedeninin belli olmadığı, köklü sorunlar ve sabotaj ihtimallerinin araştırıldığı bildirildi.

İran'ın Hürmüzgan eyaletinin yönetim merkezi olan Bender Abbas şehrindeki bir balıkçı iskelesinde çıkan yangında 10'dan fazla teknenin yandığı bildirildi.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, ülkenin güneyinde yer alan Bender Abbas şehrinin Parsiyan ilçesindeki bir balıkçı iskelesinde yangın çıktı.

Yangın sonucu 10'dan fazla teknenin yandığı aktarılırken, yayılmaya devam eden yangına müdahalenin sürdüğü belirtildi.

Hürmüzgan Balıkçılık Müdürlüğü verilerine göre, Parsiyan ilçesinde balıkçılık açısından önemli olan iskelede yaklaşık 70 tekne faaliyet gösteriyor.

İran'da son zamanlarda önemli merkezlerde yangın çıkıyor. Yangınların bazıları teknik sorunlar ya da ihmaller yüzünden çıkarken İranlı yetkililer, bazı yangınlarda ise sabotaj ihtimali üzerinde duruyor.

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Şehid Recai Limanı'nda 26 Nisan'da öğle saatlerinde şiddetli bir patlama meydana gelmişti. Patlamada onlarca kişi hayatını kaybetmiş, 1000'den fazla kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Haydar Şahin - Güncel
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