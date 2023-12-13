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İran'da Ayetullah Abbas Ali Süleymani'yi öldüren kişi idam edildi

13 Aralık 2023 10:26 Güncelleme: 10:28 Abone Ol

İran'ın Mazenderan eyaletinde din adamı Ayetullah Abbas Ali Süleymani'yi öldürdüğü gerekçesiyle bir kişi idam edildi. Süleymani, bir bankada koruma görevlisi tarafından silahla vurularak hayatını kaybetmişti.