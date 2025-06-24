İran'da Avrupa Vatandaşı Casusluk Suçlamasıyla Gözaltına Alındı
İran'ın Hürmüzgan eyaletinde bir Avrupa vatandaşının askeri bir bölgede casuslukla suçlanarak gözaltına alındığı belirtildi. Bu durum, İsrail'in İran'a saldırısından bu yana ülkede artan gözaltılarla bağlantılı olarak yaşanıyor.
İran'ın Hürmüzgan eyaletinde bir Avrupa vatandaşının casusluk suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.
İran devlet televizyonu, söz konusu kişinin Hürmüzgan'da askeri bölgeye yakın hassas bir alanda yakalandığını duyurdu.
Avrupa vatandaşı olduğu belirtilen kişinin kimlik bilgilerine ilişkin açıklama yapılmadı.
Pazar günü Kirmanşah eyaletinde de bir Avrupa vatandaşı casusluk suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.
İsrail'in İran'a saldırdığı 13 Haziran gününden bu yana ülkede onlarca kişi İsrail istihbarat servisi MOSSAD'a çalıştıkları suçlamasıyla gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel