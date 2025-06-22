İran'da Avrupa Vatandaşı Casusluk Suçlamasıyla Gözaltına Alındı

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İran'ın Kirmanşah eyaletinde bir Avrupa vatandaşı da dahil olmak üzere 3 kişi casusluk suçlamasıyla gözaltına alındı. Olay, İsrail'in İran'a saldırdığı tarihten sonra yaşanan gözaltılarla ilgili gelişmelerin bir parçası.

İran'ın Kirmanşah eyaletinde bir Avrupa vatandaşının casusluk suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Mehr Haber Ajansına göre, İran Yargı Erki Sözcüsü Asgar Cihangir konuya ilişkin bilgi verdi.

Cihangir, "Kirmanşah'ta biri Avrupa vatandaşı olan 3 kişi casusluk suçlamasıyla gözaltına alındı." dedi.

İranlı Sözcü, gözaltına alınan kişilerin kimlik bilgilerine dair detay vermedi.

İsrail'in İran'a saldırdığı 13 Haziran'dan bu yana ülkede onlarca kişi, İsrail istihbarat servisi Mossad adına casusluk yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
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