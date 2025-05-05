İran'da ATA Hava Yolları Uçağı Teknik Arıza Nedeniyle Zorunlu İniş Yaptı

İran'da ATA Hava Yolları Uçağı Teknik Arıza Nedeniyle Zorunlu İniş Yaptı
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Tahran-Buşehr seferini yapmak üzere havalanan ATA Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, teknik arıza nedeniyle Tahran'a geri döndü. Uçuş, arızanın giderilmesinin ardından devam etti.

İran'da Tahran-Buşehr seferini yapmak üzere Tahran'dan havalanan ATA Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağının teknik arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptığı bildirildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Buşehr Havalimanı Müdürü Abbas İsmaili, konuya ilişkin bilgi verdi.

İsmaili, uçağın teknik arıza nedeniyle Tahran Mihrabad Havalimanı'na döndüğünü, arızanın giderilmesinin ardından uçağın seferine devam ettiğini belirtti.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
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