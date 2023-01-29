İran'da askeri tesise İHA saldırısı düzenlendi

TAHRAN - İran'ın İsfahan şehrinde bulunan Savunma Bakanlığına bağlı askeri mühimmat üretim tesisine mikro insansız hava araçları ile saldırı düzenlendi.

İran Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran'ın İsfahan şehrinde bulunan Savunma Bakanlığına bağlı askeri mühimmat üretim tesisine mikro insansız hava araçları ile saldırı düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, Yerel saatle 23.30da Savunma Bakanlığına bağlı bir tesisimize mikro insansız hava araçları ile başarısız bir saldırı gerçekleşti. Hava savunma sisteminin devreye girmesi ile saldırıda kullanılan üç insansız hava aracı engellendi. Saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmazken sadece tesisin çatısında küçük çaplı bir hasar meydana geldi ifadeleri kullanıldı.