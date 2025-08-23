İran'da Aşırı Sıcaklar Nedeniyle Kamu Kurumları Tatil Edildi

İran'da Aşırı Sıcaklar Nedeniyle Kamu Kurumları Tatil Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle enerji tüketimini azaltmak amacıyla başta Tahran olmak üzere 31 eyaletin 28'inde kamu kurumlarını tatil etti. Hükümet, vatandaşları özellikle dışarı çıkmamaları ve elektrik tüketimini azaltmaları konusunda uyardı.

İran'da sıcaklardan kaynaklı yüksek enerji tüketimini önlemek amacıyla başkent Tahran dahil birçok eyalette kamu kurumları tatil edildi.

İran'da etkili olan aşırı sıcak hava dalgası, enerji tüketiminde ciddi artışa neden olurken hükümet ve valilikler bu duruma karşı önlem almak amacıyla kamu kurumlarında tatil ilan etti.

Buna göre, ülkede hafta tatili olan perşembe ve cuma günleri tatiline ek olarak bugün de 31 eyaletin 28'inde tatil ilan edildi.

Kararın, aşırı sıcakların neden olduğu elektrik talebini azaltmak ve ülke genelinde enerji sistemini korumak amacıyla alındığı bildirildi.

İran Meteoroloji Kurumuna göre, özellikle Huzistan ve İlam gibi güney ve batı bölgelerinde sıcaklıklar 45 dereceleri aştı. Tahran'da da sıcaklıklar 40 dereceye yaklaştı.

Yetkililer, vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamaları ve elektrik tüketimini minimum düzeyde tutmaları çağrısında bulundu.

Enerji tasarrufu uygulamaları, ülkede son aylarda giderek daha fazla yaygınlaşmış durumda.

Özellikle sıcak havalarda klimaların devreye girmesine bağlı olarak enerji talebinin zirveye ulaşmasıyla birlikte kaynakların tasarruflu kullanılması için yetkililer sık sık halka çağrı yapıyor.

Tahran'da aşırı enerji tüketiminin önüne geçebilmek son haftalarda farklı bölgelerde sırayla günlük 2 saat elektrik kesintisi uygulanıyor.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
Hakem Kurulu, memur zammını görüşmek için toplandı

Milyonların maaş zammının görüşüleceği toplantı başladı
Bahçeli: Kimse Cumhur İttifakı'na nifak sokamayacak, ittifak Türkiye'nin güvencesidir

Cumhur İttifakı'nda kriz iddiası: Bahçeli sessizliğini bozdu
Türkiye Zengezur Koridoru için ilk kazmayı vurdu: 147,6 milyar lira kazanç bekliyoruz

Türkiye ilk kazmayı vurdu: 147,6 milyar lira kazanç bekliyoruz
İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz

İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yemen'den İsrail'e füze saldırısı! Sirenler çaldı

Netanyahu'yu dumura uğratan saldırı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.