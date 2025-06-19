İran'da Ambulansta Hayatını Kaybeden Sağlık Görevlileri İçin Cenaze Töreni

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İsrail'in Tahran'da ambulansa düzenlediği saldırıda yaşamını yitiren iki sağlık görevlisi için cenaze töreni yapıldı. Törene İran Kızılay Başkanı ve ölenlerin aileleri katıldı.

İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'da 16 Haziran'da ambulansa saldırısında hayatını kaybeden 2 sağlık görevlisi için cenaze töreni yapıldı.

Tahran'daki Beheşt Zehra Kabristanı'nda gerçekleştirilen cenaze törenine İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kulivend ile hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı.

Saldırıda yaşamını yitiren Mucteba Meleki ve Emir Hasan Cemşidpur'un naaşları kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

İran'a saldırılar başlatan İsrail, 16 Haziran'da Tahran'da bir ambulansı hedef almıştı.

- ? İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil can kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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