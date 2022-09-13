İran'da Albay Hodayi'ye suikastla ilgili çok sayıda kişinin gözaltına alındığı açıklandı

İran, mayıs ayında Tahran'daki evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Kudüs Gücü mensubu Albay Seyyad Hodayi'ye düzenlenen suikastla bağlantılı çok sayıda kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Yargı Erki Sözcüsü Mesud Setayeşi, başkent Tahran'da basın toplantısı düzenledi.

Tahran'da 22 Mayıs'ta evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Kudüs Gücü mensubu Albay Seyyad Hodayi'ye yönelik suikastla ilgili soruşturma süreci hakkındaki soruya ilişkin Setayeşi, "Bu dosya henüz ön soruşturma aşamasında. Bu suikastla ilgili olarak çok sayıda kişi gözaltına alınmış ve haklarında yasal işlem başlatılmıştır." dedi.

Setayeşi, soruşturmada gizlilik kararı alındığını ve daha fazla detay paylaşamayacağını aktardı.

Öte yandan Yol ve Şehircilik Bakanlığı danışmanlarından birinin rüşvet iddialarıyla ilgili tutuklandığına ilişkin haberleri de doğrulayan Setayeşi, "Söz konusu kişi ve olayla bağlantılı başka bir kişi hakkında geçici tutuklama kararı çıkarılmıştır. Bu kişiler şu anda cezaevindedir. Rüşvet veren kişi de aynı şekilde tutuklanmıştır. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor." diye konuştu.

İran, Albay Hodayi'ye düzenlenen suikastla ilgili İsrail'i suçlamıştı

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun ülke dışındaki askeri-istihbari operasyonlarını yürüten Kudüs Gücü bünyesinde Suriye'de görev aldığı belirtilen Albay Hodayi, 22 Mayıs'ta Tahran'daki evinin önünde arabasında beklerken motosikletli iki kişinin açtığı ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti.

Saldırıyı üstlenen olmazken İranlı yetkililer İsrail'i suçlamış ve saldırının intikamının alınacağını açıklamıştı.

Amerikan "New York Times" gazetesi, 26 Mayıs'ta yayımlanan bir haberde, İsrailli yetkililerin İranlı Albay'a düzenlenen suikastın arkasında kendilerinin olduğuna dair ABD'yi bilgilendirdiğini yazmıştı.