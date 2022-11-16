İran'da akaryakıt zammı protestolarının 3. yılı dolayısıyla düzenlenen eylemler devam ediyor

İran'da Mahsa Emini'nin gözaltında ölümünün ardından başlayan gösteriler sürerken, 2019'da patlak veren akaryakıt zammı protestolarının 3. yılı dolayısıyla bugün de birçok kent ve üniversitede gösteri düzenlendi.

İran'da Mahsa Emini'nin gözaltında ölümünün ardından başlayan gösteriler sürerken, 2019'da patlak veren akaryakıt zammı protestolarının 3. yılı dolayısıyla bugün de birçok kent ve üniversitede gösteri düzenlendi.

Başkent Tahran'da dün başlayan gösterilerde şehirdeki birçok çarşıda esnafın kepenk kapatması ve akşam saatlerinde sokaklarda çatışmalar çıkmasından sonra bugün de eylemler devam etti.

İran'da ticaretin merkezi olarak değerlendirilen, ülkedeki olaylara karşı tavrı merak konusu olan Tahran'daki Büyük Çarşı esnafının dün bir süreliğine kepenk kapatarak sloganlar eşliğinde protesto düzenlemesinin ardından bugün de esnafın bir kısmının iş yerlerini açmadığı görüldü.

Çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınan Çarşı'da açık iş yerleri faaliyetlerine devam ederken, alışveriş yapanların sayısındaki azalma da dikkati çekti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsfahan kentinin Nakşı Cihan Meydanı'nda bulunan kapalı çarşı esnafı da gösterilere destek vermek için kepenk indirdi.

Meydan çevresinde düzenlenen protestoya esnafın da katıldığı, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrası protestocuların dağıldığı belirtildi.

Sosyal medyada yayımlanan ve Bukan kentinde çekildiği ileri sürülen görüntülerde de esnafın kepenk kapattığı görüldü.

İran resmi ajansı IRNA, Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Bukan kentindeki gösteriler sırasında Resa Elmasi adlı bir albayın hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Öte yandan Tebriz Piranşehr ve Kirman kentlerinde de esnafın kepenk kapattığı gelen haberler arasında yer aldı.

Sosyal medyada, Tebriz Tıp Bilimleri Üniversitesi öğrencilerinin 2019 akaryakıt zammı protestolarının yıl dönümünü anmak için slogan atarak yürüyüş yaptığı, Ahvaz Cundişapur Üniversitesi öğrencilerinin de yönetim karşıtı sloganlar atarak, yürüyüş düzenlediği görüntüler paylaşıldı.

Akaryakıt zammı protestoları

İran'da Kasım 2019'da akaryakıta yapılan yüzde 300'lük zam, geniş halk kesimleri tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Ülkede 15 Kasım Cuma günü yapılan zammın ardından aynı gün sınırlı olarak başlayan protestolar, 16-17 Kasım günleri tüm ülkeye yayılmıştı.

Protestoların artması üzerine ülke genelinde internete erişim engellenmiş ve güvenlik güçleri, göstericilere sert müdahalede bulunmuştu. Uluslararası Af Örgütüne göre akaryakıt zammı protestolarında 304 kişi hayatını kaybetmişti.