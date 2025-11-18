Haberler

İran'da Akaryakıt Kaçakçılığı Tehlikesi Büyüyor

İran Polisi Ekonomik Güvenlik Birim Başkanı Hüseyin Rahimi, günde 130 bin varil akaryakıtın kaçak olarak ülke dışına çıkarıldığını ve bunun 1 trilyon tümen zarara yol açtığını açıkladı. Son 7 ayda 21 binin üzerinde dosya açıldı ve 20 bin kişi gözaltına alındı.

İran Polisi Ekonomik Güvenlik Birim Başkanı Hüseyin Rahimi, ülkede akaryakıt kaçakçılığının ciddi şekilde arttığını belirterek, günde 130 bin varilden (21 milyon litre) fazla yakıtın kaçak yollarla ülke dışına çıkarıldığını söyledi.

Tesnim Haber Ajansı'na göre, Rahimi, başkent Tahran'da düzenlenen Ulusal Akaryakıt Kaçakçılığının Önlenmesi ve Mücadele Sempozyumu'nda konuştu.

Rahimi, "Günlük 21 milyon litreden (130 bin varil) fazla yakıt ülke dışına çıkarılıyor. Bu da günde yaklaşık 1 trilyon tümen zarara neden oluyor." dedi.

Son 7 ayda akaryakıt kaçakçılığına ilişkin 21 binin üzerinde dosya açıldığını, 20 bin kişinin gözaltına alındığını ve 16 bin aracın kaçakçılık nedeniyle trafikten men edildiğini kaydeden Rahimi, "Ulusal sermayemiz ülke dışına çıkıyor. Bu nedenle daha ciddi tedbirler alınması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Civar ülkelerde petrol fiyatlarının yüksek olması ve İran'da benzinin devlet desteğiyle indirimli arzı, petrol kaçakçılığının önemli nedenlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
