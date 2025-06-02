İran'da Akaryakıt Kaçakçılığı Şebekeleri Çökertildi

İran'da Akaryakıt Kaçakçılığı Şebekeleri Çökertildi
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İran İstihbarat Bakanlığı, üç eyalette faaliyet gösteren 35 akaryakıt kaçakçılığı şebekesini çökertti. Şebekelerin uluslararası satıcılara 1,82 milyar dolar değerinde kaçak akaryakıt sattığı belirlendi.

TAHRAN, 2 Haziran (Xinhua) -- İran İstihbarat Bakanlığı, üç eyalette faaliyet gösteren 35 "profesyonel ve organize" akaryakıt kaçakçılığı şebekesini çökerttiklerini duyurdu.

Bakanlığın internet sitesinde pazar günü yapılan açıklamada bir dizi istihbarat ve operasyonel önlemi hayata geçiren bakanlık güçlerinin, İran'dan uluslararası satıcılara büyük ölçekli akaryakıt kaçakçılığı yapan şebekelere başarıyla sızdığı belirtildi. Açıklamada şebekelerin kilit konumdaki üyelerinin gerekli adli işlemlerin ardından tutuklandığı belirtildi.

Tutuklamaların Hürmüzgan, Tahran ve Elburz eyaletlerinde yapıldığını belirten bakanlık, şebekelerin 1,82 milyar ABD doları tutarında kaçakçılık faaliyetinde bulunduğunu bildirdi.

Öte yandan tutuklanan kişilerle irtibatı olan 700'den fazla kişinin banka hesaplarını bloke edildiğini belirten bakanlık, söz konusu kişilerin son birkaç yıldır şebekeler için büyük ölçekli kara para aklama faaliyetlerinde bulunduğunu kaydetti.

İran'da hükümetin yakıt fiyatlarına yönelik sübvansiyonları yüzünden ülke dışına yakıt kaçırmak karlı bir iş olarak görülüyor. İran donanma kuvvetleri son birkaç yılda kaçak yakıt taşıyan çok sayıda gemiye el koydu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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