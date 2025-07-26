İran'da Adliye Saldırısında 6 Kişi Hayatını Kaybetti

İran'ın güneydoğusundaki Zahidan kentinde adliyeyi hedef alan saldırıda biri bebek 6 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı, 3 saldırgan da öldürüldü.

Devlet televizyonunun haberine göre, sabah saatlerinde Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Zahidan'daki adliye binasına düzenlenen saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi yaralandı.

Yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu, terör saldırısında patlayıcı yelek taşıyan 3 teröristin de öldürüldüğü bildirildi.

Sistan ve Beluçistan Emniyet Müdür Yardımcısı Tuğgeneral Ali Rıza Deliri, saldırganların polis memuru kılığında Zahidan'daki adliyeye girmeye çalıştığını ancak polislerin fark etmesi üzerine çıkan çatışma sonucu saldırganlardan birinin olay yerinde öldürüldüğünü aktardı.

Bu sırada adliyeye el bombası atıldığını ve atılan bomba nedeniyle 1 yaşında bir bebek ve annesi ile polislerin hayatını kaybettiğini söyleyen Deliri, olay sonrasında kaçak saldırganlarla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 saldırganın da ölü ele geçirildiği bilgisini verdi.

Saldırıyı bölgede faaliyet gösteren Ceyşu'l Adl adlı örgüt üstlendi.