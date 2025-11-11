Haberler

İran'da ABD ve İsrail İstihbaratına Bağlı Casusluk Ağı Çökertildi

İran, ülkede ABD ve İsrail istihbarat servisleriyle bağlantılı olduğu iddia edilen bir casusluk ağının tespit edilerek çökertildiğini duyurdu. Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Teşkilatı tarafından yürütülen operasyonda birçok şüpheli gözaltına alındı.

İran, ülke içinde ABD ve İsrail istihbarat servisleriyle bağlantılı olduğu iddia edilen bir casusluk ağının tespit edilerek çökertildiğini açıkladı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Teşkilatı, ulusal güvenliği hedef aldığı öne sürülen bir şebekeye operasyon düzenledi.

Haberde, söz konusu yapılanmanın, "ABD ve İsrail istihbarat servislerinin yönlendirmesiyle" kurulduğu ve "çeşitli eyaletlerde koordineli şekilde faaliyet yürüttüğü" iddia edildi.

Operasyon kapsamında şebeke üyelerinin gözaltına alındığı belirtilirken detaylı bilgilerin daha sonra kamuoyuna açıklanacağı aktarıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
