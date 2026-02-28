Tahran'da milis güçlerin devriye görevine başladığı bildirildi
Tahran'da Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı milis güçler, ABD-İsrail saldırılarının ardından mahallelerde devriye görevine başladı. Uygulamanın, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla hayata geçirildiği bildirildi.
İran'ın başkenti Tahran'da ABD- İsrail saldırılarının ardından Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı milis güçlerin (Besic) mahalle aralarında devriye görevine başladığı belirtildi.
Fars Haber Ajansı, Besic unsurlarının başkent sokaklarında göreve başladığını duyurdu.
ABD ve İsrail saldırılarıyla eş zamanlı Tahran'ın 22 ilçesindeki milis güçlerin devriye faaliyetine geçtiği kaydedildi.
Uygulamanın, vatandaşların güvenliğinin sağlanmasına katkı sunmak amacıyla hayata geçirildiği aktarıldı.
Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı