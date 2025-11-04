İran'da ABD Büyükelçiliği İşgali'nin 46. Yıldönümü Protesto Edildi

İran'da başta Tahran olmak üzere birçok kentte ABD'nin Tahran Büyükelçiliği işgalinin 46'ncı yılı münasebetiyle gösteriler düzenlendi.

"Küresel Emperyalizme Karşı Ulusal Mücadele Günü" olarak adlandırılan 4 Kasım'da Tahran'daki eski ABD Büyükelçiliği önünde düzenlenen gösteriye askeri ve siyasi yetkililerin de aralarında olduğu çok sayıda kişi katıldı.

Gösteri alanına kurulan sahnelerde öğrenciler marş ve şiirler okudu. Katılımcılar İsrail ve ABD saldırılarında hayatını kaybeden isimlerin posterlerini taşıdı.

Binlerce kişinin katıldığı gösteride, ABD ve İsrail karşıtı sloganlar atıldı. Gösteri alanında santrifüj ve roket maketlerinin sergilenmesi dikkati çekti.

Tahran'daki programda konuşan İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ulusal çıkarların temelinin bağımsızlık olduğunu ve İran'ın bağımsızlığının ABD'nin düşmanlığının kaynağı olduğunu söyledi.

Kalibaf, "Zulme ve baskıya karşı direniyoruz çünkü teslim olmak ya da bağımlı hale gelmek istemiyoruz. Bağımsızlığımızı hiçbir şeyle ve hiçbir koşulda pazarlık konusu yapmayacağız. İran milleti için bağımsızlık, değiştirilemez bir ilkedir." dedi.

Devrim sonrasında ABD'nin Tahran Büyükelçiliğine baskın

İran devriminin lideri Humeyni'nin "Casusluk yuvası" ilan ettiği ABD'nin Tahran Büyükelçiliği, İran devriminden 9 ay sonra 4 Kasım 1979'da kendilerine "İmam'ın Çizgisindeki Öğrenciler" adını veren ve sayıları binlerle ifade edilen silahlı gruplar tarafından işgal edildi.

10 Şubat 1979 devriminin ardından Humeyni'nin "birincisinden daha büyük bir devrim" olarak nitelendirdiği olaydan sonra İran ile ABD arasındaki tüm diplomatik köprüler atıldı.

Modern dünya diplomasi tarihinde en uzun diplomatik rehine krizi olarak kayıtlara geçen olayda, Büyükelçiliği işgal eden silahlı gruplar, gizlice kaçmayı başaranların ardından kalan 66 diplomattan hasta bir kadın ile 13 Afrika kökenli Amerikalıyı serbest bıraktı, 52 kişiyi ise 444 gün boyunca rehin tuttu.

ABD ile İran arasında uzun süren Cezayir müzakerelerinin ardından 20 Ocak 1981'de varılan anlaşmanın resmen imzalanmasıyla rehinelerin bırakılması kabul edildi ve 21 Ocak 1981'de esirlerin teslimi Almanya'daki bir Amerikan askeri havaalanında gerçekleşti.

İran'da her sene olayın yıl dönümünde ülke genelinde ABD karşıtı protestolar düzenleniyor.