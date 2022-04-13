70 bin litrenin üzerinde kaçak yakıt taşıyan gemilere el konuldu

İran Deniz Kuvvetleri, Basra Körfezi'nde 70 bin litrenin üzerinde kaçak yakıt taşıdıkları tespit edilen iki gemiye el koydu.

İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Cask limanı yakınlarda 2 geminin 70 bin litre kaçak yakıt taşıdığı belirlenmesinin ardından İran Deniz Kuvvetleri, Basra Körfezi'nde bu gemilere el koydu. Hürmüzgan eyaleti Yargı Başkanı Müçteba Kahramani yaptığı açıklamada, el konulan iki geminin 70 bin litrenin üzerinde kaçak yakıt taşıdığını belirterek, "Gemide bulunan 11 mürettebat tutuklandı. Kaçak yakıt taşıyan gemiler hakkında aynı zamanda denizi kirlettikleri için de işlem yapılacak. Basra Körfezi'nde hiç bir kaçakçının faaliyetine izin vermeyeceğiz" dedi.

İran'ın Basra Körfezi'nde geçtiğimiz günlerde 220 bin litre kaçak yakıt taşıyan bir gemiye el konulduğu açıklanmış ve gemide bulunan 11 yabancı uyruklu mürettebatın tutuklandığı belirtilmişti.

(Aynur Sena Çabuk/ İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel