İran'da 62 kişide kolera tespit edildi İran'da 62 kişinin kolera hastalığına yakalandığı bildirildi. İran'da 62 kişinin kolera hastalığına yakalandığı bildirildi. İran devlet televizyonuna bağlı Genç Gazeteciler Kulubüne (YJC) konuşan Sağlık Bakanlığı Gıda ve Su Yoluyla Bulaşan Hastalıklar Dairesi Başkanı Meryem Mesudifer, şu ana kadar İran genelinde 62 kişide kolera tespit edildiğini söyledi. Vakaların neredeyse tamamının ülkenin batısındaki Kirmanşah, Kürdistan ve Batı Azerbaycan eyaletlerinde görüldüğünü aktaran Mesudifer, hastaların yarısının yakında komşu ülkelere seyahatten döndüğünü belirtti. Mesudifer, ülkede şu ana kadar kolera hastalığından can kaybı olmadığını kaydetti. Son dönemde Irak'ın kuzeyindeki Erbil, Süleymaniye ve Kerkük kentlerinde kolera vakalarına rastlanmış, 21 Haziran'da Kerkük'te bir kişinin bu hastalıktan hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Güncel AA / Ahmet Dursun Sağlık Bakanlığı Kerkük İran su Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İran'da 62 kişide kolera tespit edildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.