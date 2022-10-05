İran'da 6 yıl sonra serbest bırakılan ABD vatandaşı, ülkeden ayrıldı

İran'da casusluk suçlamasıyla 10 yıl hapse mahkum edilen İran-ABD vatandaşı Muhammed Bakır Namazi (85), "İnsani nedenlerle" serbest bırakıldıktan sonra ülkeden ayrıldı.

İran resmi haber ajansı IRNA, serbest bırakılan Namazi'nin bu sabah Tahran'daki bir havalimanında Umman'a ait bir uçağa binerken görüntülerini yayınladı.

İran ve ABD vatandaşlığı bulunan Muhammed Bakır Namazi, böylece 6 yıl sonra ülkeden ayrılmış oldu.

Eski bir UNICEF yetkilisi olan Bakır Namazi'nin "insani nedenlerle" serbest bırakıldığı, konunun İran-ABD arasındaki mahkum takasıyla ilgisinin olmadığını iddia ediliyor.

İran-ABD vatandaşı iş adamı Siyamek Namazi 2015'te ve babası Muhammed Bakır Namazi de 2016'da gözaltına alınmıştı. Baba ve oğul, Ekim 2016'da "Düşman bir hükümetle iş birliği yapmaktan" suçlu bulunarak, onar yıl hapse mahkum edilmişti.

Sağlık sorunları nedeniyle 2018'de cezaevinden tahliye edilip, ev hapsine alınan baba Namazi, 1 Ekim'de serbest bırakılarak, Tahran-Washington arasında zaman zaman ara bulucu rolü üstlenen Ummanlı yetkililere teslim edilmişti. Oğlu Siyamek de aynı gün cezaevinden geçici olarak tahliye edilmişti.