İran'da 6,5 yıl hapse mahkum edilen Fransa-İrlanda vatandaşı serbest bırakıldı

İran'da, geçen yıl ulusal güvenlikle ilgili çeşitli suçlamalar nedeniyle tutuklanarak 6,5 yıl hapse mahkum edilen Fransa-İrlanda çifte vatandaşı Bernard Phelan'ın serbest bırakıldığı bildirildi.

İran'ın Dublin Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, Fransa-İrlanda çifte vatandaşlığına sahip 64 yaşındaki Phelan, "insani gerekçelerle" affedilerek salıverildi.

Açıklamada, "İran ile İrlanda arasındaki yapıcı diplomatik ilişkiler, İrlanda vatandaşı Bernard Phelan hakkında insani gerekçelerle af çıkarılması ve serbest bırakılmasıyla sonuçlandı." ifadelerine yer verildi.

Bernard Phelan, "rejim karşıtı propaganda yapmak ve güvenlik güçlerinin fotoğraflarını çekmek" dahil ulusal güvenlikle ilgili çeşitli suçlamalar nedeniyle Ekim 2022'de Mahsa Emini gösterileri sırasında Meşhed'de tutuklanmıştı. Phelan, yargılandığı mahkemede 6,5 yıl hapse mahkum edilmişti. Ailesi, Phelan'ın cezaevinde sağlık durumunun kötüleştiğini açıklamıştı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı 17 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Phelan'ın sağlık durumu ve akıbeti hakkında endişeli olduklarını ve derhal serbest bırakılması gerektiğini belirtmişti. Açıklamada, Phelan'ın derhal serbest bırakılmasını sağlamak için İrlanda hükümetiyle beraber İran ile temas kurulduğu bildirilmişti.