İran'da 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (İSNA) göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Hemir ve Bender Lenge şehirleri çevresi olan 6,1 büyüklükteki deprem, yerel saatle 02.02'de kaydedildi.

Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

İlk depremden birkaç dakika sonra 4,6 ve 4,7 büyüklüğünde iki artçı deprem meydana geldiği aktarıldı.

Deprem Hürmüzgan eyaletinin yönetim merkezi Bender Abbas şehrinde de hissedildi, halk sokağa döküldü.

Hürmüzgan Kızılay Cemiyeti Genel Müdürü Mühendis Muhtar Silahşor, depremin ardından derhal bölgeye değerlendirme ekipleri gönderildiğini belirtti.

Bölge yöneticileriyle temas halinde olduklarını ifade eden Silahşor, "Durumu değerlendirmek için henüz çok erken, ancak şu ana kadar herhangi bir hasar bildirilmedi." dedi.

Öte yandan, İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı da güvenliğin sağlanması için Hürmüzgan'ın depremden etkilenen bölgelerine Devrim Muhafızları ve ona bağlı Besic kuvvetlerinin gönderildiğini aktardı.

Can kaybı, yaralanma ya da maddi hasara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.