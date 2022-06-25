İran'da 5,6 büyüklüğünde deprem İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde bir kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde bir kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Çarek ilçesi olan 5,6 büyüklükteki deprem, yerel saatle 08.07'de kaydedildi. Depremin 22 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Yarı resmi haber ajansı Tesnim'e konuşan Hürmüzgan eyaletine bağlı Kiş Adası Hastanesi Başhekimi Mustafa Nadalinejad, depremin ardından hastaneye sevk edilen 31 yaralıdan bir kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Hastaneye gelenlerin çoğunun depremden kaçarken yaralananlardan oluştuğunu aktaran Nadalinejad, başlıca yaralanmaların ise burkulma ve yüzeysel yaralar şeklinde olduğunu kaydetti. AA / Haydar Şahin - Güncel Deprem İran Güncel Haberler

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