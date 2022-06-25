İran'da 5,6 büyüklüğünde deprem İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Çarek ilçesi olan 5,6 büyüklükteki deprem, yerel saatle 08.07'de kaydedildi. Depremin 22 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı. AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel Deprem İran Güncel Haberler

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