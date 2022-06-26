İran'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İran'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AA - Haydar Şahin - Güncel
 - Güncelleme:
İran'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İran'ın güneydoğusundaki Kirman eyaletinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran'ın güneydoğusundaki Kirman eyaletinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, merkez üssü Kirman eyaletine bağlı Raver ilçesi olan 5,4 büyüklükteki deprem, yerel saatle 17.37'de kaydedildi.

Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Can kaybı, yaralanma ya da maddi hasara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Haydar Şahin - Güncel

Deprem İran Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title