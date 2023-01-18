İran'da 5,4 büyüklüğünde deprem Güncel Haberler İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tesnim Haber Ajansı'na göre, merkez üssü Hoy kenti olan 5,4 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 13.38'de kaydedildi. Depremin yerin 12 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi. Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı. Kaynak: AA / Güncel Azerbaycan İran Güncel Haberler

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