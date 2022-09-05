İran'da 5,4 büyüklüğünde deprem Güncel Haberler İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Fin kentinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Fin kentinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Fin kenti olan 5,4 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 13.44'te kaydedildi. Depremin yerin 14 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi. Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Güncel Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı Deprem İran Güncel Haberler

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