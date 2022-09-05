Üye Girişi
Haberi Paylaş

İran'da 5,4 büyüklüğünde deprem

Güncel Haberler

İran'da 5,4 büyüklüğünde deprem

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Fin kentinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Fin kentinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Fin kenti olan 5,4 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 13.44'te kaydedildi.

Depremin yerin 14 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel

Deprem İran Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title