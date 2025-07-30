İran'da 4 Yaşındaki Kız Çocuğunun Katili İdam Edildi
İran'ın Semnan eyaletinde, 4 yaşındaki bir kız çocuğunu öldüren 25 yaşındaki bir kişi idam cezasına çarptırılarak halka açık alanda infaz edildi. Söz konusu kişi, aynı zamanda aynı aileden 9 kişiyi de bıçakla yaralamıştı.
İran'ın Semnan eyaletinde 4 yaşındaki bir kız çocuğunu öldürme suçundan idama mahkum edilen kişinin cezası halka açık alanda infaz edildi.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Semnan Eyalet Başsavcısı Muhammed Sadık Ekberi konuya ilişkin bilgi verdi.
Ekberi, "Geçen yıl 4 yaşındaki kız çocuğunu bıçakla öldürmek suçlamasıyla tutuklanan 25 yaşındaki kişi idam cezasına çarptırılmıştı. Hukuki sürecin tamamlanmasının ardından cezası bu sabah halka açık alanda infaz edildi." dedi.
İranlı yetkili, saldırganın aynı aileden 9 kişiyi de bıçakla yaraladığını kaydetti.
Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel