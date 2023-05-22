Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
İran'da 4,9 büyüklüğünde deprem

İran'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Güncel Haberler

İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletinin Serab kentinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletinin Serab kentinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran Ulusal Sismoloji Merkezine göre, merkez üssü Doğu Azerbaycan eyaletinin Serab kenti olan 4,9 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 21.06'da kaydedildi.

Yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin yol açtığı hasara dair resmi makamlar henüz açıklama yapmadı.

Kaynak: AA / Haydar Şahin - Güncel

Azerbaycan İran Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title