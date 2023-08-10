İran'da 4,1 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde yapılan operasyonda 4,1 ton uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon sırasında çıkan çatışma sonucunda kaçakçılar sınırdan kaçtı. Ayrıca ele geçirilenler arasında silahlar ve mühimmat da bulunuyor. Aynı eyalette DEAŞ şüphelisi bir kişi gözaltına alındı.