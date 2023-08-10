İran'da 4,1 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi
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İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde yapılan operasyonda 4,1 ton uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon sırasında çıkan çatışma sonucunda kaçakçılar sınırdan kaçtı. Ayrıca ele geçirilenler arasında silahlar ve mühimmat da bulunuyor. Aynı eyalette DEAŞ şüphelisi bir kişi gözaltına alındı.
İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde 4,1 ton uyuşturucu madde ele geçirildi.
Tesnim Haber Ajansına göre, Sistan-Beluçistan Sınır Komutanı Rıza Şucai, sınırdan yüklü miktarda uyuşturucu kaçakçılığı yapılacağı ihbarı üzerine emniyet güçlerinin bölgede operasyon düzenlediğini söyledi.
Şucai, "Çıkan çatışma sonrası kaçakçılar yanlarındakini bırakıp sınırdan kaçtı. Operasyonda 4,1 ton uyuşturucu ele geçirildi." dedi.
İranlı yetkili ele geçirilenler arasında çeşitli silahlar ve mühimmatın da olduğunu belirtti.
Bir DEAŞ şüphelisi yakalandı
Öte yandan aynı eyalette terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu gerekçesiyle bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Fars Haber Ajansına konuşan Devrim Muhafızları Ordusu Sistan-Beluçistan Eyalet Komutanı Dostali Celiliyan, İran vatandaşı DEAŞ şüphelisinin Saravan kentinde yakalandığını aktardı.