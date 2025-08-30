Tahran'da Zafer Bayramı Resepsiyonu

İran'ın başkenti Tahran'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği rezidansında verilen resepsiyona Büyükelçi Hicabi Kırlangıç ve Askeri Ataşe Albay Sabri Coşkun ev sahipliği yaptı.

Resepsiyonda yabancı misyon temsilcileri, büyükelçilik çalışanları, çeşitli kurumlardan temsilciler, gazeteciler ile çok sayıda davetli hazır bulundu.

İran'ı temsilen, İran Ordusu Kurmay Başkanı Tuğamiral Habibullah Seyyari resepsiyona katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlanan resepsiyonda konuşan Büyükelçi Kırlangıç, 30 Ağustos 1922'de kazanılan ulusal zaferin Türk tarihinin dönüm noktası olduğunu belirtti.

Türk milletinin aradan geçen bir asırdan fazla sürede bu yolda büyük mesafeler katettiğini dile getiren Kırlangıç, "Bugün Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu istikamette ilerlemeye devam ediyor." dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana komşularıyla dostça, barışçıl ve karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler geliştirmeyi hedeflediğinin altını çizen Büyükelçi Kırlangıç, "Bu bağlamda komşumuz İran ile ikili ilişkilerimiz tarihi derinliğe ve büyük öneme sahiptir. Kültür, turizm, çevre, ekonomi, ticaret, enerji ve diğer alanlarda bağlarımızı ilerletmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İkili ilişkilerimiz iyi komşuluk ilişkileri, dostluk ve işbirliği üzerine kuruludur ve bunları daha da güçlendirmeye ve derinleştirmeye kararlıyız." diye konuştu.

Bugün küresel barış ve güvenliğin büyük zorluklarla karşı karşıya olduğunu vurgulayan Kırlangıç, "Bu zorlukların büyük ölçüde ülkemizin yakın çevresinde ortaya çıkması dikkati çekicidir. Ukrayna'daki savaş, İsrail'in Gazze'deki soykırım politikası, İsrail'in Lübnan, Yemen ve Suriye'ye yönelik saldırıları ve haziran ayında İran'a yönelik pervasız saldırganlığı endişe verici gelişmelerdir." ifadelerini kullandı.

Kırlangıç, Türkiye'nin, İsrail'in Gazze'deki soykırımının durdurulması için uluslararası topluma ortak hareket etme çağrısında bulunduğunu hatırlatarak, İsrail tarafından işlenen savaş suçları ve uluslararası hukukun ağır şekilde ihlal edilmesine karşı cezasızlığın, Tel Aviv yönetimini daha da pervasızlaştırdığına dikkati çekti.

İsrail'in İran'daki saldırılarında verilen kayıplardan dolayı İran hükümeti ve halkına bir kez daha taziyelerini ileten Kırlangıç, şunları söyledi:

"Türkiye, nükleer sorunun çözümünün tek yolunun diplomasi ve diyalog olduğunu her zaman savunmuştur. Bu meselenin diplomatik bir çözüme kavuşturulması için elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz. Haziran ayında İran'a yapılan saldırıların tekrarlanmamasını içtenlikle umuyorum."

Tuğamiral Seyyari de Türkiye Cumhuriyeti'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak, bugünün Türk halkının bağımsızlık ve özgürlük yolunda cesaretinin ve kararlığının sembolü olduğunu belirtti.

Türkiye ile İran'ın bölgenin iki güçlü ülkesi olarak kurdukları iyi ilişkilerle uzun yıllar boyunca bölgesel istikrar ve güvenliği sağladığını dile getiren Seyyari, Türkiye ile İran'ın iyi komşuluk ilişkilerinin diğer bölge ülkeleri için de uygun bir model sayılabileceğini vurguladı.

İranlı komutan, "Şüphesiz, İran ve Türkiye, yüksek savaş kapasitesi ve gelişmiş savunma sanayisiyle gelişen ilişkilerini daha kapsamlı ve geniş işbirlikleriyle daha da ileriye taşıyacaktır." dedi.

Resepsiyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu.