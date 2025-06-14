İran'da 3 İsrail İHA'sı Düşürüldü
İran'ın Kum kentinde, hava savunma sistemleri tarafından 3 İsrail insansız hava aracı düşürüldü. Olay, Fordo'daki nükleer tesisin yakınında gerçekleşti.
İran'ın Kum kentinde İsrail'e ait 3 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü bildirildi.
Kum Kriz Yönetimi Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Kum semalarında 3 İsrail İHA'sı imha edildi.
İran'ın Fordo'daki nükleer tesisi Kum kentinin yakınlarından yer alıyor.
Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel