İran'da 3 Hindistan Vatandaşının Kaybolması Araştırılıyor

İran'da 3 Hindistan Vatandaşının Kaybolması Araştırılıyor
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İran'da kaybolan 3 Hindistan vatandaşı için İran Dışişleri Bakanlığı ve adli makamlar araştırma başlattı. Hindistan Büyükelçiliği, vatandaşlarını yasa dışı seyahat vaatlerine karşı uyardı.

İran'da, Hindistan vatandaşı 3 kişinin kaybolduğu haberlerinin ardından İranlı yetkililer konuyu araştırdıklarını duyurdu.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, İran'ın Yeni Delhi Büyükelçiliği konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, İran'da kaybolan 3 Hindistan vatandaşı konusunun İran Dışişleri Bakanlığı ve adli makamlarca takip edildiği kaydedildi.

Hindistan'ın Tahran Büyükelçiliğinin de konuya ilişkin bilgilendirildiği aktarılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bu olayın niteliği göz önüne alındığında, Hindistan vatandaşlarına, yasa dışı Hindistanlı kişi veya acentelerin diğer ülkelere seyahat vaatlerine kanmamaları şiddetle tavsiye edilmektedir."

Ne olmuştu?

Hindistan'ın Tahran Büyükelçiliği, dün X sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, 3 Hindistan vatandaşının İran'a seyahatlerinin ardından kaybolduğu bilgisinin akrabalarınca Elçiliğe bildirildiğini duyurmuştu.

Tahran Büyükelçiliği, durumun İranlı makamlara iletildiğini ve söz konusu kişilerin takibi ve güvenliklerinin garanti altına alınmasını talep ettiklerini kaydetmişti.

Kaynak: AA / Haydar Şahin - Güncel
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