İran'da 3 Hindistan Vatandaşının Kaybolması Araştırılıyor

İran'da, Hindistan vatandaşı 3 kişinin kaybolduğu haberlerinin ardından İranlı yetkililer konuyu araştırdıklarını duyurdu.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, İran'ın Yeni Delhi Büyükelçiliği konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, İran'da kaybolan 3 Hindistan vatandaşı konusunun İran Dışişleri Bakanlığı ve adli makamlarca takip edildiği kaydedildi.

Hindistan'ın Tahran Büyükelçiliğinin de konuya ilişkin bilgilendirildiği aktarılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bu olayın niteliği göz önüne alındığında, Hindistan vatandaşlarına, yasa dışı Hindistanlı kişi veya acentelerin diğer ülkelere seyahat vaatlerine kanmamaları şiddetle tavsiye edilmektedir."

Ne olmuştu?

Hindistan'ın Tahran Büyükelçiliği, dün X sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, 3 Hindistan vatandaşının İran'a seyahatlerinin ardından kaybolduğu bilgisinin akrabalarınca Elçiliğe bildirildiğini duyurmuştu.

Tahran Büyükelçiliği, durumun İranlı makamlara iletildiğini ve söz konusu kişilerin takibi ve güvenliklerinin garanti altına alınmasını talep ettiklerini kaydetmişti.