İran'da 3 Hindistan Vatandaşının Kaybolması Araştırılıyor
İran'da kaybolan 3 Hindistan vatandaşı için İran Dışişleri Bakanlığı ve adli makamlar araştırma başlattı. Hindistan Büyükelçiliği, vatandaşlarını yasa dışı seyahat vaatlerine karşı uyardı.
İran'da, Hindistan vatandaşı 3 kişinin kaybolduğu haberlerinin ardından İranlı yetkililer konuyu araştırdıklarını duyurdu.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, İran'ın Yeni Delhi Büyükelçiliği konuya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, İran'da kaybolan 3 Hindistan vatandaşı konusunun İran Dışişleri Bakanlığı ve adli makamlarca takip edildiği kaydedildi.
Hindistan'ın Tahran Büyükelçiliğinin de konuya ilişkin bilgilendirildiği aktarılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Bu olayın niteliği göz önüne alındığında, Hindistan vatandaşlarına, yasa dışı Hindistanlı kişi veya acentelerin diğer ülkelere seyahat vaatlerine kanmamaları şiddetle tavsiye edilmektedir."
Ne olmuştu?
Hindistan'ın Tahran Büyükelçiliği, dün X sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, 3 Hindistan vatandaşının İran'a seyahatlerinin ardından kaybolduğu bilgisinin akrabalarınca Elçiliğe bildirildiğini duyurmuştu.
Tahran Büyükelçiliği, durumun İranlı makamlara iletildiğini ve söz konusu kişilerin takibi ve güvenliklerinin garanti altına alınmasını talep ettiklerini kaydetmişti.