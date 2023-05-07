İran'da "3. Çin Filmleri Haftası" Başladı
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TAHRAN, 7 Mayıs (Xinhua) -- İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen 3. Çin Filmleri Haftası afişinin önünden geçen bir kişi, 6 Mayıs 2023. 3. Çin Filmleri Haftası, Cumartesi günü Tahran'daki Farabi Sinema Vakfı'nda düzenlenen açılış töreniyle başladı.
TAHRAN, 7 Mayıs (Xinhua) -- İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen 3. Çin Filmleri Haftası afişinin önünden geçen bir kişi, 6 Mayıs 2023.
3. Çin Filmleri Haftası, Cumartesi günü Tahran'daki Farabi Sinema Vakfı'nda düzenlenen açılış töreniyle başladı. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel