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İran'da '3. Çin Filmleri Haftası' Başladı

İran'da "3. Çin Filmleri Haftası" Başladı

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TAHRAN, 7 Mayıs (Xinhua) -- İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen 3. Çin Filmleri Haftası afişinin önünden geçen bir kişi, 6 Mayıs 2023. 3. Çin Filmleri Haftası, Cumartesi günü Tahran'daki Farabi Sinema Vakfı'nda düzenlenen açılış töreniyle başladı.

TAHRAN, 7 Mayıs (Xinhua) -- İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen 3. Çin Filmleri Haftası afişinin önünden geçen bir kişi, 6 Mayıs 2023.

3. Çin Filmleri Haftası, Cumartesi günü Tahran'daki Farabi Sinema Vakfı'nda düzenlenen açılış töreniyle başladı. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Tahran İran Güncel Haberler

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