İran'da 23 İHA Ele Geçirildi, İsrail Ajanlarına Operasyon

????? İran'ın Tahran eyaletinde İsrail ajanlarının saldırılarda kullanacağı değerlendirilen 23 insansız hava aracı (İHA) ele geçirildiği bildirildi.

Devrim Muhafızları Ordusuna yakın Fars Haber Ajansının adını açıklamadığı bir kaynağa dayandırdığı haberinde, dün akşam yakalanan 8 İHA yüklü bir kamyonetin sürücüsünün itirafta bulunduğu, verdiği bilgiler doğrultusunda yapılan operasyonda bir İHA imalat atölyesi tespit edildiği belirtildi.

Tahran eyaletinin Pişva kasabasındaki kamikaze İHA üretim atölyesindeki aramalarda da 15 İHA ele geçirildiği kaydedildi.

Toplam 23 İHA ele geçirilen operasyonda 2 kişinin de gözaltına alınarak yargı mercilerine teslim edildiği bildirildi.

Öte yandan Batı Bölgesi Hava Savunma Komutanlığına dayandırılan haberde de dün gece Hemedan'da bir insansız hava aracının hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü aktarılarak, bugün ulaşılan İHA enkazının yetkili mercilere teslim edildiği ifade edildi.

Haberde düşürülen İsrail İHA'sına ait olduğu belirtilen fotoğraflar da paylaşıldı.

Tahran yakınlarında "İHA üssü" iddiası

İsrail basını Mossad'ın Tahran yakınlarında "İHA üssü" kurduğunu iddia etmişti.

Bu haberin ardından ülke içinde İsrail ajanlarının "mini dron" ve patlayıcıları üretip montajladıkları 3 katlı gizli bir atölye tespit edilmişti.

Devlet televizyonu baskının görüntülerini yayımlamıştı. Başkente yakın Rey kentindeki atölyede çok sayıda dron parçası ve patlayıcıların bulunduğu görülmüştü.

Güvenlik güçlerinin, ülkenin çeşitli bölgelerinde başka dron üretim atölyeleri buldukları belirtilerek ve olası imalathaneleri tespit çalışmalarının devam ettiği kaydedilmişti.

Tahran başta olmak üzere bazı kentlerde İsrail adına çalışan kişilerin yakalandığı bildirilmişti.