İran Kültürel Miras Bakanı: "Düşman saldırıları nedeniyle ülkedeki 131 medeniyet anıtı tahrip edildi"

İran Kültürel Miras Bakanı Rıza Salihi Emiri, ABD ve İsrail'in saldırıları sonucu 131 tarihi yapının tahrip edildiğini açıkladı. Emiri, uluslararası yasaların tarihi eserleri koruması gerektiğini vurguladı.

İran Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Bakanı Rıza Salihi Emiri, ülkedeki 131 tarihi yapının ABD- İsrail saldırılarında tahrip olduğunu bildirdi.

İran devlet televizyonuna konuşan Emiri, ABD ve İsrail'in ülkedeki tarihi yapıları doğrudan hedef aldığını belirtti.

Tüm savaş ve çatışmalarda, ülkelerin medeniyet ve kültürel miras eserlerinin uluslararası yasalarla saldırılamaz ve kırmızı çizgi olarak korunduğunu dile getiren Emiri, "Bu savaşta, medeniyetsizler medeni bir ülkeye saldırdı. Onlar kasıtlı ve bilinçli olarak İran medeniyetini hedef aldı. Düşman saldırıları nedeniyle ülkedeki 131 medeniyet anıtı tahrip edildi." dedi.

Savaş başlamadan önce, askeri ve güvenlik kurumlarından gelen uyarılar sonrasında tüm tarihi değerli eşyaları güvenli bir depoya taşıdıklarını aktaran Emiri, "300'den fazla araştırmacıyla, binalardaki hasar boyutu ve restorasyon yöntemi inceleniyor ve restorasyon savaştan sonra başlayacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
İran'dan ateşkes teklifine yanıt! Kabul etmek için tek şartları var

İran'dan ateşkes teklifine yanıt! Kabul etmek için tek şartları var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ateşkes konuşulurken İran'ın kritik ismi öldürüldü

Ateşkes konuşulurken İran'ın kritik ismi öldürüldü
Diagne'nin tarihe geçmek için 4 gole ihtiyacı var

Bu adamı kim durduracak?

Trump'tan Taliban'a çağrı: 7 milyar dolarlık silahları geri verin

Eski defterler açıldı! Trump'ın talebi uykularını kaçıracak cinsten
Kayıp tam 100 milyon TL! Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar

Kayıp tam 100 milyon TL! Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar
Ateşkes konuşulurken İran'ın kritik ismi öldürüldü

Ateşkes konuşulurken İran'ın kritik ismi öldürüldü
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu

Ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydular

Gupse Özay yeni imajıyla dikkat çekti

Gupse Özay’dan sürpriz imaj değişikliği! Yeni hali şaşırttı