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İran'da 12'nci Dönem Milletvekili Seçimleri İkinci Turu Tamamlandı

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İran'da 12'nci Dönem Milletvekili seçimlerinin ikinci turu için 3 defa uzatılan oy verme süresi yerel saatle 22.00'de tamamlandı. Ülkede seçimler ilk kez Tahran dahil 8 seçim bölgesinde elektronik sandıklarda gerçekleştirildi.

İran'da 12'nci Dönem Milletvekili seçimlerinin ikinci turu için 3 defa uzatılan oy verme süresi yerel saatle 22.00'de tamamlandı.

İran'da 12'nci Dönem Milletvekili Seçimleri'nin ikinci turunda oy verme süreci sona erdi.

Ülkede seçimler ilk kez Tahran dahil 8 seçim bölgesinde elektronik sandıklarda gerçekleştirildi. İkinci turda 290 kişilik Meclis'teki 45 sandalye için 22 seçim bölgesinde 11 bin 500 merkezde kurulan sandıklarda 90 aday yarıştı.

Yerel saatle 08.00'de başlayan ve resmi olarak 18.00'de sona ermesi gereken oy verme süresi 3 kez uzatıldıktan sonra 22.00'de tamamlandı.

İçişleri Bakanlığı, sandıkların kapanmasıyla oy sayım işlemine başlandığını duyurdu.

Oy verme süresince sandıklarda seçimlere halkın katılımının düşük olduğu gözlenirken henüz resmi olarak katılım oranı açıklanmadı.

İran'da 1 Mart'ta Milletvekili Seçimi ile Uzmanlar Meclisi seçimleri yapılmıştı. Milletvekili seçimlerinde 290 sandalye için yarışan adaylardan 245'i Meclis'e girmeye hak kazanırken 45 sandalye için seçimler ikinci tura kalmıştı. İlk turda halkın seçimlere katılımı yüzde 41 olmuştu. Ülkede ilk kez Tahran dahil 8 bölgede seçimlerin elektronik sandıkta gerçekleştirileceği açıklanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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