İran'da 12. Dönem Milletvekili Seçimleri İkinci Turu Tamamlandı

İran'da 12'nci Dönem Milletvekili Seçimleri'nin dün yapılan ikinci turunda kullanılan oyların sayım işlemi tamamlandı.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi seçime ilişkin değerlendirmede bulundu.

Vahidi, seçimlerini ikinci turuna katılımın genel olarak düşük olduğunu belirterek 12'nci Dönem Milletvekili Seçimleri'nin ikinci turuna katılımın önceki seçimlere göre yüzde 7 civarında arttığını ifade etti.

Bu seçimin değerli kazanımlarından birinin oy verme işlemlerinin elektronik ortamda da yapılması olduğunu vurgulayan Vahidi, bunun oyların hızlı ve hassas bir şekilde sayılmasını sağladığını kaydetti.

Seçim gerçekleştirilen 21 bölgede az sayıda reformcu aday yarışırken başkent Tahran'da ikinci tura kalma hakkını elde eden reformcu aday olmadığı için seçim burada da muhafazakarlar ile radikal muhafazakarlar arasında geçti.

İlk tur seçimlerinde muhafazakarlar ile radikal muhafazakarların büyük çoğunluğu elde ettiği meclis sandalyelerinin ikinci tura kalan 45 sandalyesinin çoğunluğunu yine aynı gruplar kazandı.

Seçimlerin ikinci turunda Meclis'teki 45 sandalye için 90 aday yarıştı.