İran'da son 6 ayda en yaşlısı 119 yaşında, 80 yaş üstü 738 erkek evlendi

İran'da son 6 ayda 80 yaş üstü 738 erkeğin evlendiği ve bu erkeklerden en yaşlısının 119 yaşında olduğu açıklandı. Aynı dönemde 80 yaş üstü 17 kadının evlendiği belirtildi.

İran'da bu yılın son 6 ayında 80 yaş üstü 738 erkeğin evlendiği, bunların en yaşlısının 119 yaşında olduğu belirtildi.
İran devlet televizyonuna göre, İran Tapu ve Nüfus Kayıt Kurumu Sözcüsü Azam Kavidil konuya ilişkin bilgi verdi.
Kavidil, son 6 ayda 80 yaş üstü 738 erkeğin evlendiğini, bunların en yaşlısının 119 yaşında olduğunu söyledi.
Aynı dönemde 80 yaş üstü 17 kadının evlendiğini aktaran İranlı yetkili, bu kadınların en yaşlısının ise 93 yaşında olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
