İran'da 10 katlı bina çöktü - Haberler

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İran'da 10 katlı bina çöktü

AA - Güncel
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İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Abadan kentinde 10 katlı bir bina çöktü.

İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Abadan kentinde 10 katlı bir bina çöktü.

İran Kızılay Kurumuna ait Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abadan kentindeki Tehlenci Emiri bölgesinde 10 katlı iş merkezi yıkıldı.

Açıklamada, çevre illerden 4 arama kurtarma timinin bölgeye sevk edildiği belirtildi.

Ölü ve yaralı konusunda henüz bilgi verilmedi.

AA / Güncel

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